Site de Gene Simmons anuncia e depois retira shows do KISS com o Mötley Crüe no Brasil

do blog Roque Reverso

O site do baixista Gene Simmons, do KISS, anunciou nesta segunda-feira, dia 10, datas de shows da banda para o Brasil em novembro de 2012 em três capitais brasileiras, mas depois retirou as informações do ar. De acordo com o site do músico, o KISS viria, na companhia de outro grande nome do hard rock, o Mötley Crüe, para se apresentar nos dias 14 em Porto Alegre (Fiergs); 16 de novembro no Rio (HSBC Arena); e 17 em São Paulo (Arena Anhembi).

Os shows fariam parte de uma turnê conjunta de sucesso, intitulada “The Tour”, que os grupos vêm realizando pelos Estados Unidos e Canadá durante o verão no Hemisfério Norte. Além das apresentações no Brasil, a figura no site de Simmons, que você pode ver acima, anunciava shows na Argentina e no Chile.

Não se sabe se foi um deslize de Simmons e se o anúncio da turnê pela América do Sul seria divulgada com mais alarde. O fato é que os rumores da vinda de ambas as bandas para cá são cada vez maiores, apesar de não haver informação oficial alguma em nenhum dos sites dos grupos. O suspense, portanto, permanece no ar…