Sirenia fará show extra em São Paulo

da Equipe Combate Rock

A produtora Dark Dimensions acaba de confirmar show extra da banda Sirenia em São Paulo. O grupo considerado um dos principais nomes do Gothic Metal Mundial, se apresenta nos dias 29 e 30 de outubro, no tradicional Blackmore Rock Bar. Os ingressos para o show do dia 29 de outubro na capital paulista estão em suas últimas unidades. Os noruegueses ainda fazem show no Rio de Janeiro (02/11 – Recreativo Caxiense).

As entradas para o show extra já estão à venda na internet em http://darkdimensions.webstorelw.com.br, e na loja Profecias (Galeria do Rock). Os ingressos custam R$ 65,00 (1° lote) e R$ 80,00 (2° lote).

O Sirenia está em plena turnê de divulgação do álbum “The Enigma of Life”, lançado pela gravadora Nuclear Blast Records. Recentemente, a banda foi uma das atrações do Wacken Open Air, maior festival de Heavy Metal do Mundo.

Vale a pena lembrar que, após o primeiro show em São Paulo, haverá uma After Party com a presença dos músicos. O evento contará com a participação especial das bandas Love in a Void (covers anos 80) e Mister Superstar (Marilyn Manson Cover). A festa será fechada e somente os fãs que apresentarem o ingresso do show junto com a entrada especifica do evento poderão curtir a balada.

Serviço São Paulo

Data: 29/10/2011

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Al dos Maracatins, 1317 – Moema

Hora: 20h (abertura da casa às 18h)

Banda de abertura: Mellinne

Ingressos: 1°lote: R$ 60,00 | 2°lote: R$ 80,00 | Na porta: R$ 100,00 (Preços para Ingressos Promocionais antecipados e Estudantes)

Venda online: http://darkdimensions.webstorelw.com.br

Serviço After Party

Data: 29/10/2011

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Al dos Maracatins, 1317 – Moema

Hora: a partir das 23h

Ingressos: R$ 22,00

Venda online: http://darkdimensions.webstorelw.com.br

Serviço show extra São Paulo

Data: 30/10/2011

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Al dos Maracatins, 1317 – Moema

Hora: 20h (abertura da casa às 18h30)

Ingressos: 1°lote: R$ 65,00 | 2°lote: R$ 80,00 (Preços para Ingressos Promocionais antecipados e Estudantes)

Venda online: http://darkdimensions.webstorelw.com.br