Simple Plan é confirmado na programação do SWU

A banda canadense Simple Plan entrou como mais uma atração do Festival SWU, que ocorre em Paulínia, no interior de São Paulo, entre os dias 12 e 14 de novembro.

O quinteto foi escalado para tocar na última noite de shows do evento. Na mesma data, se apresentam Faith No More, Alice In Chains, Stone Temple Pilots, Megadeth, Sonic Youth e 311.

O Simple Plan irá mostrar as faixas de seu mais recente trabalho, Get Your Heart On, que contou com produção de Brian Howes, conhecido pelos trabalhos com Puddle of Mudd e Boys Like Girls.O álbum, quarto na carreira do grupo, tem participações de ilustres, como Rivers Cuomo, do Weezer, e de Alex Gaskarth, do All Time Low.

Vocal Pierre Bouvier durante show em SP, em 2009 – JF Diorio/AE

Os ingressos para o SWU já estão à venda por R$ 210 (pista) ou R$ 535,50 (passaporte para os 3 dias). Eles podem ser adquiridos pelo site www.ingressorapido.com.br, pelo telefone 4003-1212 e nos pontos de vendacredenciados.

Veja abaixo como está a programação do SWU:



12/11 – Sábado

Palco: Black Eyed Peas; Kanye West; Snoop Dogg; Damian Marley; Michael Franti & Spearhead

Tenda eletrônica: DJs James Murphy (LCD Soundsystem); Frankie Knuckles; Thomas Barfod (WhoMadeWho); DJ Marky & S.P.Y. Present Galaxy AVICII; Ask2Quit; Database

13/11 – Domingo

Palco: Peter Gabriel & The New Blood Orchestra; Chris Cornell; Duran Duran

Tenda eletrônica: DJ Afrojack; Fedde Le Grand; Paulo Boghosian; Meme; Raul Boesel

14/11 – Segunda-feira

Palco: Faith No More; Alice In Chains; Stone Temple Pilots; Megadeth; Primus; Sonic Youth; 311; Down; Miyavi; Black Rebel Motorcycle Club

Tenda eletrônica: DJs Sven Väth; Joris Voorn; Nic Fanciulli + Joris; M.A.N.D.Y.; Loco Dice; Layo e Bushwacka!; Gui Borato; Damian Lazarus; Dubshape