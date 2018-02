Simple Plan confirma turnê no Brasil

AE – Agência Estado

Foram confirmadas duas apresentações no Brasil da banda de rock canadense Simple Plan: dia 17 de outubro, no Citibank Hall, no Rio de Janeiro; e dia 18 no Credicard Hall, em São Paulo. Eles apresentam seu mais recente disco, “Get Your Heart On!” (2011).

A venda para o público em geral começa no dia 7. Ingressos à venda pela internet (www.ticketsforfun.com.br); pelo telefone 4003-5588; nos pontos de vendas espalhados pelo Brasil (http://premier.ticketsforfun.com.br/content/outlets/agency.aspx) e no Citibank Hall e Credicard Hall. Haverá pré-venda para clientes Credicard, Citibank e Diners nos dias 31 de julho e 6 de agosto.