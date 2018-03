Sigur Rós lança filme e disco ao vivo em novembro

do Território Eldordo

A banda islandesa Sigur Rós anunciou que vai lançar Inni, filme concerto e álbum ao vivo em 7 de novembro no Reino Unido. Nos Estados Unidos, o trabalho chega às lojas no dia 8.

Dirigido por Vincent Morisset, o filme capta a apresentação do grupo no Alexandra Palace, em Londres, em 2008. Em seu site oficial, o Sigur Rós disponibilizou para download a faixa Festival. Para fazê-lo, basta informar um endereço de email.

Inni ainda conta com uma canção inédita, Lúppulagid, apresentada nos créditos do filme e que também fará parte do repertório do disco ao vivo. Uma edição especial do trabalho será comercializada no site da banda.

Capa de ‘Inni’ – Divulgação