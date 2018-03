Shows puxam receita recorde da Time For Fun em 2011

Flávio Leonel – Roque Reverso*

A empresa de entretenimento Time For Fun atingiu receita líquida consolidada recorde em 2011. Segundo informação divulgada pela companhia à imprensa, foram R$ 610 milhões ante os R$ 569,1 milhões acumulados em 2010, um crescimento de 7%. No mesmo período, a T4F apresentou lucro líquido de R$ 61 milhões, resultado 52% maior do que o registrado em 2010, quando terminou o ano com R$ 40,26 milhões.

De acordo com a Time For Fun, o maior crescimento da receita em 2011 foi motivado pelos eventos de música ao vivo. Com uma elevação de 19% em relação a 2010, a T4F alcançou R$ 261 milhões com este tipo de apresentação em 2011, parte disso devido à realização de grandes shows internacionais no Brasil, como os do U2, Pearl Jam, Aerosmith, Ozzy Osbourne, e Red Hot Chilli Peppers, entre outros.

No comunicado divulgado à imprensa, a Time For Fun destacou que foram 396 apresentações de música ao vivo e mais de dois milhões de ingressos vendidos no ano passado. Houve aumento de 14% sobre as 348 apresentações e 1,8 milhão de ingressos vendidos em 2010.

Maior empresa de entretenimento ao vivo da América do Sul, com atuação no Brasil, Argentina, Chile e Peru, a Time For Fun é uma companhia de capital aberto, proprietária de casas de espetáculos em São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Foi apontada em 2010 pela Revista Billboard como a terceira maior produtora de shows do mundo.

Para 2012, a empresa informou que já tem assegurada uma “plataforma diversificada de espetáculos de primeira linha”. Segundo a Time For Fun, a grande atração do 1º semestre de 2012 é Roger Waters, que apresenta sua turnê The Wall entre 25 de março e 4 de abril em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

