Show raro de 1963 de Bob Dylan será lançado em abril

Luciano Borborema – Território Eldorado

No dia 10 de maio de 1963, duas semanas antes do álbum ‘The Freewheelin’ ser lançado e Bob Dylan estourar para o mundo, o músico realizou um show no ‘Brandeis First Annual Folk Festival’.

‘Bob Dylan no começo da carreira. (Jerry Schatzberg/Divulgação)

Até então, esse material raro nunca havia sido lançado por Dylan. A boa nova é que no dia 12 de abril, o registro sairá em diferentes formatos, de acordo com o site oficial do músico. ‘Bob Dylan In Concert – Brandeis University 1963’ virá nos formatos digital, CD e vinil.

‘Honey, Just Allow Me One More Chance’ (incompleta), ‘Talkin’ John Birch Paranoid Blues’, ‘Ballad of Hollis Brown’, ‘Masters of War’, ‘Talkin’ World War III Blues’ e ‘Bob Dylan’s Dream’ são algumas canções desse trabalho.

FALANDO EM DYLAN:

Terminou no mês passado, um mostra no museu ‘National Gallery of Denmark’ que exibe ‘The Brazil series’. Trata-se de uma mostra com cerca de 40 obras de autoria de Bob Dylan. As obras retratam as favelas e a violência brasileira. É possível que a mostra seja exibida no Brasil em breve.

Veja duas obras de Dylan abaixo:



Pintura que retrata uma das favelas no Brasil. (AP)



Obra que mostra a polícia executando bandidos. (AP)