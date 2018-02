Show do The Cure em São Paulo será na Arena Anhembi

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Mudanças na única apresentação do The Cure em São Paulo. O show da banda marcado para acontecer no dia 06 de abril, no Estádio do Morumbi, zona sul de São Paulo, agora será na Arena Anhembi, na zona norte da cidade. De acordo com a organização do show, a XYZ Live a alteração na agenda de montagem da Fórmula Indy viabilizou a utilização do local inicialmente previsto para o show.

Quem comprou ingressos para a apresentação no Morumbi não precisa realizar a troca. A entrada continua valendo para o show no novo local. Além de São Paulo, a banda tocará também no dia 4 na casa HSBC Arena, no Rio de Janeiro. Saiba mais no Facebook da XYZ.

O grupo formado em 1976, inicialmente como Easy Cure, tendo hoje na sua formação Robert Smith (voz e guitarra), Jason Cooper (bateria), Roger ´O Donnell (teclados), Simon Gallup (baixo) e Reeves Gabrels (guitarra) vai se apresentar também em outros países da américa-latina.

O The Cure fará shows no dia 9 de abril no Jockey Club, em Asunción, Paraguay, no dia 12 no no River Plate, Buenos Aires, Argentina, no dia 14th no Estadio Nacional, em Santiago, Chile, dia 17 no Estadio Nacional, em Lima, Peru, dia 19th no Parque Simon Bolivar, em Bogotá, Colombia e no dia 21 de abril no Foro Sol, na Cidade do Mexico, Mexico.

Robert Smith falou da turnê pela América do Sul. “Estamos delirantemente felizes de finalmente voltar à América do Sul – ficamos afastados por muito tempo! Nossos shows vão ter mais de três horas de duração e podem ter certeza que estamos firmemente decididos a fazer desta turnê a mais memorável de toda a nossa carreira”!

Os integrantes do The Cure. (Divulgação)

SERVIÇO

Rio

HSBC ARENA

Data: 04 de abril de 2013

Pista: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia)

Pista Premier: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia)

Camarote: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia)

Nível 1 Lateral: R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia)

Nível 1 Frontal: R$ 450 (inteira) e R$ 225 (meia)

Nível 3: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Início das vendas: terça-feira, 26 de fevereiro, através do www.livepass.com.br

São Paulo

Arena Anhembi

Dia 6 de abril de 2013

Pista: R$ 275 (inteira) e R$ 137,50 (meia)

Pista Premium: R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia)

Arquibancada A: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Arquibancada B1: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Arquibancada B: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Arquibancada C: R$ 125 (inteira) e R$ 62,50 (meia)

Cadeira Coberta A: R$ 350 (inteira) e R$ 175 (meia)

Cadeira Coberta B: R$ 350 (inteira) e R$ 175 (meia)

Cadeira Coberta C: R$ 350 (inteira) e R$ 175 (meia)

Cadeira Premium C: R$ 375 (inteira) e R$ 187,50 (meia)

Cadeira Inferior A: R$ 325 (inteira) e R$ 162,50 (meia)

Cadeira Inferior B: R$ 325 (inteira) e R$ 162,50 (meia)