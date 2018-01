Show do Shadowside com o Vulcano em Santos é adiado

da equipe Combate Rock

As apresentações das bandas Shadowside e Vulcano, que aconteceria no próximo dia 14 de janeiro, no Teatro Brás Cubas, em Santos, estão adiadas por tempo intedeteminado. O motivo está relacionado a problemas de logística e operacionais em decorrência das festas carnavalescas as quais a Secult Santos, entidade mantenedora do projeto, esta envolvida.

“Lamentamos muito em nome de todos os colaboradores (Cidinha Arraes, Bruna Mendez, Julie ExtremeNoise, Vera Lúcia e Danusa Fragoso Silvestre), por Vulcano, Shadowside e principalmente pelos headbangers e rockeiros que estavam na expectativa por este encontro histórico das duas maiores bandas da Baixada Santista. Porém, isto é somente um adiamento. Agradecemos o apoio e em breve teremos novidades!”, declarou Eduardo Junior, um dos responsáveis pelo evento. O Grupo Rock Santos já trabalha em uma nova data, que deverá ser anunciada nos próximos dias.