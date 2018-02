Show do Rotting Christ muda de local no ABC

da equipe Combate Rock

Devido ao fechamento do Central Rock Bar, de Santo André, o show do Rotting Christ que acontecerá dia 15 de março, no ABC Paulista, foi transferido para um novo local.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O show irá acontecer na casa de shows Rock Club, que fica na cidade de São Bernardo do Campo (cidade vizinha de Santo André). O novo local possui excelente estrutura e já recebeu shows de Velhas Virgens, Marcelo Nova, Nasi e muitos outros grandes nomes do rock nacional. As bandas de abertura Midnightmare e Depressed continuam confirmadas enquanto o Mallediction, devido a problemas de logística, se apresentará em São Paulo com o Rotting Christ e Vulcano.

Serviço:

ROTTING CHRIST em São Bernardo do Campo.

Abertura: Midnightmare e Depressed

Dia 15-03- sexta feira a partir das 22 hrs

Rock Club- Rua José Bonifácio, 90 Centro- São Bernardo do Campo-SP

Ingressos Antecipados:

Estudante/1º lote- $50,00

2ºlote- $60,00

3ºlote-$70,00

Porta-Inteira-$100,00

Pontos de Venda:

Santo André- Metal Cds-(011)4994-7565

São Paulo- Galeria do rock- Loja Mutilation- (011)3222-8253