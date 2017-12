Show do Iron Maiden com Slayer e Ghost em sp é transferido para o Anhembi

do blog Roque Reverso

A produtora XYZ Live anunciou nesta segunda-feira, dia 3 de junho, que o local do show que o Iron Maiden fará em São Paulo com a abertura do Slayer e do Ghost mudou. De acordo com o comunicado divulgado pelos organizadores, a apresentação, que originalmente aconteceria no Jockey Club no dia 20 de setembro, será realizada na Arena Anhembi.

A decisão, segundo a XYZ Live, foi tomada por conta das restrições do Jockey em relação à altura do som. “Em respeito aos fãs, o Iron Maiden optou por transferir a apresentação para um lugar em que não houvesse limite de volume e mais flexibilidade de horário para o término do show”, diz a nota divulgada pela produtora.

Os organizadores destacaram que os preços não serão alterados e quem já garantiu o ingresso não precisa nem trocá-lo, já que a disposição da plateia continua a mesma. Os ingressos para a famigerada Pista Premium, cujo valor era de R$ 450,00, já se esgotaram. Para a Pista Normal, ainda há entradas para a Pista Comum e elas custam R$ 260,00.

Quem quiser solicitar a devolução do dinheiro terá que seguir o processo estipulado pela produtora. Se adquiriu ingressos na Bilheteria Oficial ou Pontos de Venda Físicos da Livepass, terá que seguir para a Bilheteria do Estádio do Morumbi, para Piso Superior do Shopping Market Place ou para o Piso G1 do Shopping Villa Lobos, entre os dias 6 e 12 junho, com o ingresso original em mãos.

Se comprou ingresso pelo site www.livepass.com.br ou pelo call center 4003-1527, o cliente deverá entrar em contato com sac@livepass.com.br, no mesmo período acima para solicitar o reembolso. O ressarcimento será realizado após a devolução do ingresso pelo correio, com posterior estorno no cartão de crédito utilizado para pagamento. Será feita a devolução integral dos valores pagos em caso de desistência, incluindo valor do ingresso + taxa de conveniência + taxa de entrega.

Além do show em São Paulo, o Iron Maiden, o Slayer e o Ghost tocarão em Curitiba no dia 24 de setembro. Como já destacou o Roque Reverso no grande anúncio das apresentações, a vinda das três bandas para as capitais paulista e paranaense é uma alternativa para quem não conseguiu comprar os ingressos já esgotados para o Rock in Rio. Enquanto o Slayer e o Iron fecharão o festival no dia 22, o Ghost tocará na mesma noite do Metallica, no dia 19.