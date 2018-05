Show do Coldplay no Glastonbury será transmitido na TV e na internet

Luciano Borborema – Território Eldorado

O Coldplay do vocalista Chris Martin ao lado de Beyoncé e U2, é uma das principais atrações da edição 2011 do festival inglês Glastonbury que começa no próximo fim de semana.

A banda britânica que lançou Every Teardrop Is Waterfall, a primeira canção do novo álbum ainda sem data para ser lançado, se apresenta no evento neste sábado (25), e terá o show transmitido aqui no Brasil pela TV e também pela internet.

Os britânicos do ColdplayDivulgação

O Multishow HD e o site TopTVZ vão transmitir ao vivo e na íntegra a apresentação da banda britânica. A transmissão começa às 18h15 (horário de Brasília).

Quem perder o show do Coldplay formada por Martin, o guitarrista Jonny Buckland, o baixista Guy Berryman e o guitarrista Will Champion ou quiser ver outra vez, o canal Multishow exibe a reprise neste domingo (26), às 20h30.