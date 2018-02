Show de Slash em Manaus é transferido para o Rio

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

O show que Slash faria em Manaus no dia 2 de novembro, foi transferido para o Rio de Janeiro. A Free Pass Entretenimento informou que a apresentação do guitarrista teve essa mudança de endereço devido a “complicações logísticas”.

Até o momento, não foi revelado o local e detalhes sobre a apresentação do ex-guitarrista do Guns ‘N’ Roses. Informações serão divulgadas nos próximos dias. O músico volta ao Brasil para divulgar seu mais recente trabalho solo, Apocalyptic Love. Em sua página no Facebook, Slash pediu desculpas aos fãs de Manaus.

Além do Rio, o guitarrista ainda vai se apresentar no dia 4 de novembro, no Opera Hall, Brasília, dia 6, no Espaço das Américas, São Paulo, dia 7, no Master Hall, Curitiba e encerra a sua turnê dia 9 do mesmo mês, no Pepsi on Stage, Porto Alegre.

(Divulgação)