Show de reunião do Led Zeppelin vira CD, DVD e Blu-ray, e será exibido nos cinemas ingleses

O show de reunião do Led Zeppelin em 2007 deve ser lançado em CD, DVD, Blu-ray ainda neste ano. Intitulado “Celebration Day”, tem previsão inicial de chegar às lojas no dia 22 de novembro, mas os fãs ingleses poderão assistir ao concerto nos cinemas nos dias 17, 19 e 25 de outubro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (12) pela rede britânica Cineplex.

A suposta capa de Celebration Day tem circulado pela internet nos últimos dias. Em 10 de dezembro de 2007, Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones, os três integrantes originais remanescentes do grupo, se reuniram ao baterista Jason Bonham, filho do baterista original do Zeppelin, John Bonham, para apresentação única em Londres. John Bonham morreu em 1980, asfixiado no próprio vômito após uma noite de bebedeira intensa.

A ocasião marcou a única vez em que a banda se reuniu, em homenagem ao fundador da Atlantic Records e amigo pessoal do quarteto, Ahmet Ertegun, morto um ano antes. Cerca de 20 milhões de pessoas tentaram conseguir ingressos para o show via internet, mas apenas 18 mil conseguiram as valiosíssimas entradas.

Nos últimos dias a banda tem provocado os fãs com uma contagem regressiva misteriosa no YouTube e no Facebook, e um trecho da introdução de Good Times, Bad Times foi postado na última terça-feira.

O setlist completo do show de reunião foi o seguinte:

01. Good Times, Bad Times

02. Ramble On

03. Black Dog

04. In My Time Of Dying

05. For Your Life

06. Trampled Underfoot

07. Nobody’s Fault But Mine

08. No Quarter

09. Since I’ve Been Lovin’ You

10. Dazed And Confused

11. Stairway To Heaven

12. The Song Remains the Same

13. Misty Mountain Hop

14. Kashmir

Bis:

15. Whole Lotta Love

16. Rock And Roll