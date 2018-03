Show de George Lynch em São Paulo é cancelado

Quem pretendia ir ao show do guitarrista George Lynch (ex-Dokken) em São Paulo, esqueça: a apresentação no Manifesto Bar foi cancelada. Leia abaixo comunicado oficial da casa de shows e as orientações para a devolução do dinheiro dos ingressos:

É com grande pesar que nós do Manifesto Bar informamos que o show do George Lynch marcado para o próximo domingo dia 25/09 foi cancelado.

Após um adiamento, tentamos com todos os esforços fazer com que esse show acontecesse, porém por motivos que fogem a nossa esfera de ação, não conseguimos manter o show.

Pedimos que todos que compraram ingressos sigam o procedimento abaixo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clientes que compraram no site da Ingresso Rápido ou pelo Call Center, favor entrar em contato pelo telefone (11) 4003.1212 – Ramal 5 (SAC)

Clientes que compraram no site da Ticket Brasil, devem enviar e-mail para contato@ticketbrasil.com.br

Cliente que compraram no bar ou na galeria do Rock (RockLand), devem ligar para (11) 3168.9595 ou enviar e-mail para info@manifestobar.com.br

Informamos que essas devoluções serão feitos em um prazo de 30 dias, contados a partir do dia do show. Sendo assim encerram-se as devoluções no dia 25/10.

Agradecemos a compreensão de todos.

Manifesto.