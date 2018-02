Sheryl Crow descobre tumor no cérebro

Luciano Borborema – Território Eldorado

Sheryl Crow que planeja o lançamento de um novo álbum, o sucessor de 100 Miles From Memphis (2010), recebeu diagnóstico de um tumor benigno no cérebro, de acordo com notícia publicada no jornal Las Vegas Review-Journal.

“Eu estava tão preocupada com a minha memória que fiz uma ressonância magnética, e descobri que tenho um tumor no cérebro. Eu sabia que havia algo de errado”, disse a cantora.

“Em novembro, descobri que tenho um tumor no cérebro. Mas é benigno, então não tenho que me preocupar com isso. Mas isso me dá um alerta”, completou.

No mês passado, Sheryl Crow esqueceu a letra da música Soak Up The Sun e chegou a brincar com a situação. “Tenho 50 anos, o que posso fazer? Meu cerébro já era”. Essa não é primeira vez que a cantora luta contra um câncer. Há alguns