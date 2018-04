Shadowside termina turnê europeia e se tranca em estúdio na Suécia

Marcelo Moreira

Se havia alguma dúvida de que a banda de heavy metal santista Shadowside está em alta, a última turnê europeia da banda eliminou todas as que existiam. Milão, Madri, Zurique, Manchester, Dublin, Stuttgart, Viena, Budapeste, Varsóvia, Helsinque foram algumas cidades por onde o grupo passou ao lado do W.A.S.P.

A excursão que durou quase dois meses, passou por diversos países como Itália, França, Espanha, Alemanha, Holanda, Suíça, Inglaterra, Escócia, Gales, Irlanda do Norte, Irlanda, Hungria, Polônia, Lituânia, Estônia e terminou recentemente na Finlândia.

Na ocasião, a banda aproveitou a oportunidade para divulgar a música “Gag Order”, composição que fará parte de seu próximo registro fonográfico. O novo material será gravado em janeiro de 2011, no Studio Fredman, em Gotemburgo, Suécia.

A produção do disco terá a assinatura de Fredrik Nordström, um dos principais produtores de heavy ,etal da atualidade. Além de guitarrista da banda Dream Evil, Nordström é conhecido por já ter trabalhado com At the Gates, Arch Enemy, Dark Tranquillity, In Flames, Soilwork, Opeth, Bring me the Horizon e outros.

O bom momento da banda também está sendo coroado com a assinatura de um contrato com a gravadora SHP Records para disponibilizar o CD “Dare to Dream” no mercado norte-americano. No entanto, este acordo também prevê o lançamento mundial do novo álbum que está sendo gravado na Suécia.

“Não poderia ser mais gratificante esse momento. Fizemos uma turnê europeia fantástica e estamos gravando o novo trabalho em estúdio internacional de ponta e produtor renomado. É nosso auge? Não, o melhor sempre está por vir”, dise a vocalista Dani Nolden em breve retorno ao Brasil no final de 2010 após o giro europeu.