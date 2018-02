Shadowside lança nova música

Marcelo Moreira

A banda santista de heavy metal Shadowside revelou para audição na íntegra a faixa “Angel With Horns”, primeiro single e videoclipe do novo álbum “Inner Monster Out”, com exclusiva à AOL Music. Escute em http://aol.it/nzblJm.

“Angel with Horns” é uma composição pesada, moderna, direta e cativante pela essência do metal clássico. A letra fala sobre alguém tentando escapar da sua própria realidade entediante, colocando todas as esperanças em uma perturbadora e misteriosa pessoa que é pura maldade, mas inocente como um anjo ao mesmo tempo.

“Inner Monster Out” é o terceiro disco da carreira da Shadowside. O sucessor do álbum “Dare to Dream” será lançado no próximo dia 30 de agosto nos EUA, via SHP Records, e 1° de setembro no Brasil, com distribuição da Voice Music.

Este trabalho foi gravado, mixado e masterizado por Fredrik Nordström, um dos principais produtores de Heavy Metal da atualidade, no Fredman Studio, em Gotemburgo, Suécia. O CD traz a participação dos vocalistas Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn “Speed” Strid (Soilwork), Niklas Isfeldt (Dream Evil) e Roger Moreira, lider do grupo Ultraje a Rigor!.