Shadowside festeja sucesso com grande show no Carioca Club

Marcelo Moreira

Fazia tempo que uma banda brasileira não atingia altos postos em emissoras de rádio dos Estados Unidos. Sepultura já teve seus bons tempos e o Krisiun ainda não rompeu as barreiras das listas mais pop. Coube ao quarteto santista Shadowside a façanha. Méritos do ótimo álbum lançado no ano passado, “Inner Monster Out”, que teve boa aceitação assim que foi lançado no mercado norte-americano.

O grupo alcançou a 10° posição das músicas mais tocadas no chart “Loud Rock”. Ficou ainda por seis semanas entre os 15 mais o top 40 do CMJ, instituto o qual a grande maioria das rádios norte-americanas reportam os artistas mais executados em suas programações.

“É difícil até colocar em palavras o tamanho da surpresa e felicidade que sentimos por atingir o top 10 do CMJ! Estar entre os top 15 algumas semanas já foi algo que superou todas as nossas expectativas, porém as rádios e fãs parecem realmente ter gostado do nosso novo álbum. ‘Inner Monster Out’ é um trabalho muito especial para nós, feito de forma extremamente espontânea e este resultado só nos deixa ainda mais ansiosos para cair na estrada. Fiquem atentos ao nosso site, pois logo anunciaremos mais datas!”, declarou Dani Nolden, a vocalista da banda.

O Shadowside realiza no próximo sábado o show que promete ser o ponto alto da atual turnê de três meses pelo Brasil. Será uma das atrações do evento no Carioca Club, em São Paulo, ao lado da banda canadense The Agonist, que vem pela primeira vez ao país e que também tem uma mulher como vocalista.

“A expecatativa é grande, pois será um grande show na maior cidade do país. Não poderia imaginar outro lugar para celebrar nosso ótimo momento, já que estamos tocando em todos os lugares com ingressos esgotados com muita antecedência. São anos de trabalho que estão sendo coroados neste momento”, diz Dani, que não promete interação no palco com os canadenses. “Os estilos diferentes de música não atrapalham. O problema é que vai ser uma correria danada, não conhecemos o pessoal do Agonist e no dia do show vai ser dífícil combinar qualquer coisa.”

Um dia antes, na sexta-feira, o quarteto santista toca em Bauru, seguindo a turnê bem-sucedida que já passou por cidades como Araraquara e Belo Horizonte. “Foi a primeira vez que tocamos na capital mineira e a recepção maravilhosa nos chocou. Claro que sabemos que o nosso trabalho é bom, está sendo benfeito, mas é impactante tocar pela primeira vez em uma capital que também respira rock, em local lotado e com o público cantando todas as músicas”, exalta a cantora do Shadowside.



Alissa White-Gluz, do Agonist, e Dani Nolden prometem esquentar o público paulistano

O grupo brasileiro deve estender sua turnê nacional até o final de setembro para depois começar a organizar eventuais giros pelo exterior. A aceitação de “Inner Monster Out” na Europa e nos Estados Unidos praticamente está exigindo que a banda prolongue os shows de promoção do álbum. “Estamos curtindo essa fase ‘antiga’ de fazer turnê para divulgar o CD, como ocorria nso anos 80 e 90. Hoje a lógica se inverteu: lança-se um álbum para tentar marcar shows e turnês. Somos privilegiados”, constata Dani Nolden.

Este álbum foi gravado, mixado e masterizado por Fredrik Nordström, um dos principais produtores de Heavy Metal da atualidade, no Fredman Studio, em Gotemburgo, Suécia. O CD tem a participação especial dos vocalistas Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn “Speed” Strid (Soilwork) e Niklas Isfeldt (Dream Evil). A versão nacional do disco traz a releitura de Inútil, clássico dos anos 80, com Roger Moreira, líder do Ultraje a Rigor!, dividindo os vocais com Dani Nolden.

The Agonist

Os canadenses Alissa White-Gluz (vocal), Danny Marino (guitarra), Pascal “Paco” Jobin (guitarra), Chris Kells (baixo) e Simon McKay (bateria) vêm ao Brasil para divulgar o álbum “Prisoners”, lançado recentemente via Century Media Records.

Serviço São Paulo

The Agonist e Shadowside

Data: 21 de julho, sábado

Local: Carioca Club

End: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros (próximo a estação Faria Lima do Metrô)

Hora: 18h – Shadowside | 19h – The Agonist

Abertura da casa: 17h

Ingressos:

Carioca Club: (11) 3813-8598 | 3813-4524 | 3814-5711

Galeria do Rock: Rockland (11) 3362 2606 | Lady Snake (11) 3333-6931

Veda online: http://darkdimensions.webstorelw.com.br

Preços: R$ 80,00 (pista promocional e estudante) e R$ 120,00 (CAMAROTES ESGOTADOS!)

Serviço Bauru

Shadowside

Data: 20/07

Hora: 23h

Local: Jack Music Pub

End: Av. Duque de Caxias, 8-56

Ingressos: a partir de R$ 15,00

Ponto de vendas: Jack Music Pub e Extinção Discos

Infos: (14) 3245-3254

Serviço Espirito Santo do Pinhal

Itaipava e TNT Energy Drink apresentam: 1º Pinhal Rock Music Festival

Bandas: Torture Squad, Shadowside, Salário Mínimo, Claustrofobia, Hellish War, Lothloryien, Slasher, Barbaria, Desecrated Sphere, Hallowed – Maiden Tribute, Wolfpack e Banda Filarmônica Cardeal Leme (abertura tocando clássicos do Rock)

Data: 11/08

Local: Clube Recreativo (Praça da Independência, 358 – Centro) Espírito Santo do Pinhal/SP

Hora: das 14h às 05h

Ingressos: ANTECIPADOS – Pista: 1º Lote: R$ 20,00 (+ 1 kg de alimento); 2º Lote: R$ 30,00 (+ 1 kg de alimento); 3º Lote: R$ 35,00 (+ 1 kg de alimento);

Camarote Itaipava: Seis horas de Open Bar (das 21h00 até as 03h00) de: Cerveja, Cuba, Hi-Fi, Catuaba, Vodka, Refrigerante, Ice, Água e mesa de frios).

Preços: 1º Lote: R$ 70,00 (+ 1 kg de alimento); 2º Lote: R$ 80,00 (+ 1 kg de alimento);

Pontos de Vendas: Espirito Santo do Pinhal – SP – Secretaria do Clube Recreativo e Loja Ética Rock.

– Santo Antonio do Jardim – SP – Loja Estação 2000.

– Andradas – MG – Volga Ribeiro Modas.

– Poços de Caldas – MG – Estudio Tattoo Anjos.

– São João da Boa Vista – SP – Maggoo som instrumentos musicais e Estudio;

Tatoo Savage Ar.

– Aguai – SP – Leilane – (19) 9107-8309

– Vargem Grande do Sul – SP – Posto Aquarius.

– Mogi Guaçu – SP – Kabum Rock Shop, Loja Discos Ten e Taverna.

– Mogi Mirim – SP – Hot Point; Spookshow e Madame Osbourne

– Socorro – SP – Doce Arte Café.

– Águas de Lindoia – SP – AD Corpus.

– Monte Sião – MG – AD Corpus.

– Itapira – SP – CCAA; Hot Point; Sorveteria Avenida.

– Jaguariuna – SP – Loja Musical Somart.

– Lindoia – SP – Padaria Pão da Serra.

– Serra Negra – SP – 40 Pizza Bar; Always Surf Shop; A.Positivo.

– Limeira – SP – Loja Musica Brasil.

Onde se hospedar: Pinhal Palace Hotel – Praça da Bandeira, 98 Centro (atrás do Clube Recreativo, onde será realizado o evento). Fone / Fax : (19) 3651-2341. E-mail: pinhalpalace@itelefonica.com.br.

– HOTEL SANTOS: Praça Mota Sobrinho, 10 (rua debaixo da Rodoviária) – Centro. Fone: (19) 3651-3297 / (19) 3661-0303. Email: analucia_constantino@hotmail.com.

Onde deixar seu carro: – ESTACIONAMENTO N.S.APARECIDA (CHI E ROSE) – Rua Jorge Tibiriçá,126,Centro (uma rua abaixo ao Clube Recreativo, atrás do Banco do Brasil). Fone para Reserva (19) 3661-4448 (Vagas Limitadas).

Informações: (19) 3651-1812, (19) 8219-2154, (19) 9733-9715, (19) 9443-4098 e (19) 9406-6922