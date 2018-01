Shadowside e Vulcano fazem show conjunto em Santos

Costábile Salzano Jr. – Especial para o Combate Rock

A temporada de shows na cidade de Santos em 2012 vai começar a pleno vapor. As bandas Shadowside e Vulcano acabam de confirmar evento histórico na cidade. Os dois maiores expoentes do segmento musical na região e com respeito internacional, se apresentam, no próximo dia 14 de janeiro, a partir das 19h, no Teatro Municipal. O evento conta com a produção do Grupo Rock Santos e apoio da Prefeitura Municipal. Os ingressos começarão a ser vendidos em breve e custarão apenas R$ 10,00 + 1 Kg de alimento não-perecivel.

Reconhecido como um dos principais expoentes da nova safra que está em destaque no cenário do Heavy Metal, a Shadowside lançou recentemente “Inner Monster Out”, um dos melhores álbuns de 2011 segundo a critica especializada. Este trabalho foi gravado, mixado e masterizado por Fredrik Nordström, um dos principais produtores de Heavy Metal da atualidade, no Fredman Studio, em Gotemburgo, Suécia.

O CD tem a participação especial dos vocalistas Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn “Speed” Strid (Soilwork) e Niklas Isfeldt (Dream Evil). A versão nacional traz a releitura de Inútil, clássico dos anos 80, com Roger Moreira, líder do Ultraje a Rigor!, dividindo os vocais com a frontwoman Dani Nolden.

O Vulcano, lenda viva da música underground brasileira, está em plena divulgação do álbum “Drowning in Blood”. O grupo formado por Luiz Carlos Louzada (vocal), Zhema (guitarra), Fernano Nonath (guitarra), Diaz (baixo) e Arthur “Von Barbarian’ (bateria) já está aquecendo as baterias para a nova série de shows como headliner pela Europa.

A “You Were Warned… Vulcano Strikes Again! Tour 2012” até o momento tem aproximadamente 23 datas confirmadas. A excursão dos brasileiros começa no dia 19 de abril e termina em 13 de maio. O quinteto passará por Escócia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha, Bélgica, França, Itália, Suíça, entre outros.