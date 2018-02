Shadowside é a atração principal do Dia do Rock em Santos

Marcelo Moreira



Banda liderada pela vocalista Dani Nolden promete tocar sucessos da carreira e muita energia no palco do Teatro Guarany – crédito da foto: Irisbel Mello

Depois de muitas reivindicações, Santos finalmente terá uma grande comemoração para o Dia Mundial do Rock, comemorado no dia 13 de julho. Três boas bandas serão as atrações do evento, no próprio dia 13, no Teatro Guarany: A lendária Salário Minimo, ícone punk e do rock paulistano, a novata Command6 e a santista Shadowside como atração principal.

O evento está sendo organizado pela Ordem Cultural dos Headbangers do Brasil e pela Secretaria de Cultura de Santos. Os ingressos para esta celebração já estão à venda nas lojas Top Shirts, Dr. Music, Estúdio Lobo Mau e na sede sede sa secretaria por apenas R$ 5,00 (cinco reais).



Com este show, a banda Shadowside coroa um meio de ano ótimo, marcado por exibição maciça de suas músicas em emissoras de rádio norte-americanas, chenado entre as “10 Mais” de várias delas. Além disso, anunciou mais datas da “Inner Monster Out” Tour no Estado de São Paulo e em Minas Gerais, divulgando o último álbum, lançado em 2011. Será tambpem uma das atrações do show no Carioca Club, em São Paulo, no dia 21 de julho, ao lado da banda canadense The Agonist.

“Inner Monster Out” foi gravado, mixado e masterizado por Fredrik Nordström, um dos principais produtores de Heavy Metal da atualidade, no Fredman Studio, em Gotemburgo, Suécia. O CD tem a participação especial dos vocalistas Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn “Speed” Strid (Soilwork) e Niklas Isfeldt (Dream Evil). A versão nacional do disco traz a releitura de Inútil, clássico dos anos 80, com Roger Moreira, líder do Ultraje a Rigor!, dividindo os vocais com Dani Nolden.

Serviço Santos

Ordem Cultural dos Headbangers do Brasil apresenta:

Shadowside + Salário Minimo + Command 6

Data: 13/07, sexta-feira – Dia Municipal do Rock

Local: Teatro Guarany

End: Praça dos Andradas, s/n

Hora: 20h

Abertura da casa: 19h30

Ingressos: apenas R$ 5,00 (cinco reais)

Ponto de vendas: Top Shirts (13) 3284.3552 | Dr. Music (13) 3327.7320 | Estúdio Lobo Mau (13) 3233.8966 | SECULT (13) 3226.8000

Infos: (13) 9117.2391

Apoio: SECULT – Secretaria de Cultura de Santos e Gráfica Avaron



Serviço São Paulo

The Agonist e Shadowside

Data: 21 de julho, sábado

Local: Carioca Club

End: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros (próximo a estação Faria Lima do Metrô)

Hora: 19h00

Abertura da casa: 17h

Ingressos:

Carioca Club: (11) 3813-8598 | 3813-4524 | 3814-5711

Galeria do Rock: Rockland (11) 3362 2606 | LADYSNAKE (11) 3333-6931

Venda online: http://darkdimensions.webstorelw.com.br/products/the-agonist-pista-02-slash-07-slash-12

Preços: R$ 80,00 (pista promocional e estudante) e R$ 120,00 (camarote com direito a foto e autógrafos – apenas online).



Araraquara Rock

Data: 14/07

Hora: a partir das 19h

Local: Teatro Arena

End: Av. Adhemar Pereira de Barros, S/N, Vila Melhado

Headliner: Shadowside, Viper e Dead Or Alive (Araraquara)

Abertura: Desecrated Sphere (Mogi Guaçu/SP), Screams Of Hate (SP/SP), Cruscifire (Atibaia/SP), Awakke (Araraquara/SP), Motoserra Truck Clube (Varginha/MG).

Entrada: grátis

Belo Horizonte

6° Stone Metal Fest – Comemoração ao Dia Internacional do Rock

Data: 15/07

Hora: 20h

Local: Stonehenge Rock Bar

End: Rua Tupis, 1448, Barro Preto

Bandas Shadowside, Vorticis, Seawalker, Silvercrow e Payback

Ingresso: R$ 25,00 reais (somente no local ou com as bandas de abertura)

Infos: (31) 3271.3476, 9281.5239 e 9247.2020.



Bauru

Data: 20/07

Hora: 23h

Local: Jack Music Pub

End: Av. Duque de Caxias, 8-56

Ingressos: a partir de R$ 15,00

Ponto de vendas: Jack Music Pub e Extinção Discos

Infos: (14) 3245-3254