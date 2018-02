Shadowside comemora sucesso na Europa com show em São Paulo

Marcelo Moreira

Banda após show histórico no famoso Olympia, em Paris – crédito da foto: Costábile Salzano Jr

Mais de 30 shows em dois meses de turnê pela Europa ao lado de duas das mais importantes bandas alemãs de heavy metal. O fato é corriqueiro para bandas brasileiras consagradas como Sepultura e Krisiun, mas é uma grande vitória para bandas de porte médio que ainda buscam espaço no mercado.

Os santistas do Shadowside são considerados pelo mercado a bola da vez entre as bandas de rock pesados nacionais. Os integrantes acreditam que o convite para a turnê encerrada no começo de abril é resultado da boa aceitação do grup0 em vários países quando dos shows com os norte-americanos do W.A.S.P., dois anos atrás.

“Sempre é maravilhoso fazer uma turnê internacional, ainda mais ao lado de bandas importantes como Helloween e Gamma Ray. Estamos mais experientes e somos respeitados, o que é fundamental para que consigamos ultrapassar os eventuais problemas”, diz a vocalista Dani Nolden.

O grupo, no entanto, está ansioso por fazer algo que nunca conseguiu em dez anos de carreira: um show completo em São Paulo. “Sempre que tocamos na capital foi em um festival ou abrindo para alguma atração estrangeira. Agora é a vez de nosso público finalmente nos ver neste mês de maio, com show completo e músicas de todos os três álbuns. É inaceitável que tenhamos tocado no famoso Olympia, em Paris, e nunca tenhamos feito um grande shows em São Paulo”, afirma o guitarrista Raphael.

O grupo faz apresentação especial, no próximo dia 26 de maio, na Via Marquês, em São Paulo. Dani, Mattos, Fabio Carito (baixo) e Fabio Buitvidas (bateria) estão preparando um repertório repleto de surpresas. O evento contará também com a participação do grupo SupreMa, que, na ocasião, fará o lançamento oficial do seu mais recente trabalho “Traumatic Scenes”. Ao final do espetáculo, haverá uma jam reunindo os músicos das duas bandas. No dia 8 de junho, a banda toca em Manaus, no Amazonas.

O quarteto já começa a pensar na composição e gravações do novo álbum, no segundo semestre. Ainda existe uma pequena possibilidade de o Shadowside fazer alguns shows nos Estados unidos antes de 2014. O sucessor de “Inner Monster Out”, provavelmente, será gravado novamente na Suécia, com o produtor Fredirk Nordstrom, do Fredman Studio, um dos mais requisitados do heavy metal escandinavo. “Deu muito certo o trabalho com ele em nosso último álbum, não há porque mudar. Ele captou perfeitamente nosso som e o entrosamento foi total”, comemora Dani.

