Shadowside cancela show em Recife

da equipe Combate Rock

De oito shows, apenas a capital de Pernambuco teve problemas organizacionais

A Furia Music Produções, responsável pela organização da primeira turnê da banda Shadowside pela região Norte/Nordeste do país, infelizmente, comunica o cancelamento da apresentação em Recife.

O motivo é o não cumprimento do que havia sido inicialmente acordado em relação às condições técnicas imprescindíveis para a realização do show, de total responsabilidade da Alive Studio (produção local), conforme consta em contrato assinado antecipadamente.

Durante meses foi acordado um parâmetro mínimo de qualidade de som, ao qual foi requerido para todas as cidades da excursão. As produtoras de Vitória da Conquista (BA), Paulo Afonso (BA), Natal (RN), São Luis (MA) e Belém (PA) atenderam prontamente as solicitações e nenhum imprevisto ocorreu nesse sentido.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao chegar em Recife por volta das 15h, a produção técnica da Shadowside se deparou com um cenário totalmente diferente do combinado e orientado durante semanas por parte da Furia Music Produções, e de todas as formas a produção da banda tentou novamente nortear e reverter a situação que já se demonstrava irreversível.

Enfim, às 20h, foi informado que o equipamento não chegaria ao local, o que tornaria definitivamente impossível a realização de um evento com sete bandas com apenas uma mesa analógica de 24 canais montada em cima do palco e não de frente como de praxe. Vale lembrar que, a Shadowside, como atração principal do “Chaosfest II”, nem chegou a passar o som.

Para devidos fins, a produtora responsável pela Shadowside declara não ter a mínima relação com a organização do “Chaosfest II” e que a devolução de ingressos deverá ser feito diretamente com a Alive Studio, responsável pelo evento.

Os integrantes da Shadowside estão extremamente inconformados e tristes com a situação, pois gostariam de estar próximo aos fãs de Recife (PE) e esperam ansiosamente voltar à cidade e proporcionar um show inesquecível como aconteceu em todas as cidades em que a banda passou durante 2012.

As apresentações em Caruaru e Maceió seguem sem alterações e confirmadas.