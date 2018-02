Shadowside anuncia turnê europeia com Gamma Ray e Helloween

da equipe Combate Rock

Após acompanhar o WASP praticamente por toda a Europa em 2010, a banda santista Shadowside vai realizar nova turnê pela Europa. O grupo formado por Dani Nolden (vocal), Raphael Mattos (guitarrista), Fabio Carito (baixo) e Fabio Buitvidas (bateria) anuncia oficialmente que fará uma longa série de apresentações ao lado de Helloween e Gamma Ray.

A “Hellish Rock Tour Part II”, até o momento, tem 37 datas confirmadas. A excursão começa no dia 28 de fevereiro de 2013 na Espanha, segue por Suíça, Itália, Grécia, Turquia, Bulgária, Romênia, Eslovênia, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Finlândia, Noruega, Suécia, França, Bélgica, Inglaterra e termina em 21 de abril, na Alemanha. Esta será a mais extensa turnê internacional da carreira da banda. Eles se apresentarão nas principais casas de espetáculos da Europa como o Olympia, em Paris.

Neste momento, a Shadowside está em plena promoção do álbum aclamado “Inner Monster Out”. Com este trabalho, conquistaram o prêmio, na categoria melhor álbum de “Metal/Hardcore”, do “11th Annual Independent Music Awards”, considerado um dos concursos mais importantes da música independente mundial, no quesito voto popular, atingiram a 26° posição no chart dos discos de Rock/Metal mais vendidos no Japão, e a 9º posição das músicas mais tocadas, no chart “Loud Rock” do CMJ – instituto o qual a grande maioria das rádios nos EUA reportam os artistas mais executados em suas programações.