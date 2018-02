Sex Pistols vai relançar 'Pretty Vacant' para celebrar os 35 anos da canção

Luciano Borborema – Território Eldorado

No mês que vem, no dia 2 de julho, o Sex Pistols vai lançar uma reedição de Pretty Vacant, de 1977. Esse foi o terceiro single da banda britânica, seguido de Anarchy in the UK e God Save the Queen. Essa edição será limitada a 3,5 mil cópias e marca os 35 anos do seu lançamento. Os dados são do New Musical Express.



Por cerca de US$ 20 mil foi arrematado o single God Save the Queen, do Sex Pistols na última semana, de acordo com matéria no site NME. O trabalho também traz a música No Feelings, do álbum Never Mind The Bollocks. Ainda segundo o responsável pelo leilão, existem apenas duas cópias desse vinil no mundo inteiro.

Na época que a banda preparava o lançamento do trabalho, em 1977, o grupo foi dispensado pela gravadora A&M Records. Com isso, a maioria dos exemplares foi destruída. Apesar disso, God Save The Queen chegou ao 2º lugar das paradas inglesas.