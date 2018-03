Sex Pistols se recusa a tocar no encerramento dos Jogos de Londres

ESPN.com.br com Agência Gazeta Press

O Sex Pistols, banda ícone da cultura punk nos anos 1970 na Inglaterra, recusou o convite para se apresentar na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, de acordo com o jornal ‘Times’. A festa terá uma sequência de apresentações musicais batizada de Sinfonia de Música Britânica, para retratar a história do pop no país, e o grupo liderado por Johnny Rotten foi convidado para representar o punk rock.

A recusa do Sex Pistols de tocar no Estádio Olímpico de Londres segue a postura pública da banda, de aversão ao establishment – o grupo também não se apresentou quando entrou para o Hall da Fama do Rock, em 2006. Apesar disso, os membros ainda se reúnem esporadicamente 30 anos após o final oficial da banda para realizar turnês, consideradas caça-níqueis por alguns dos fãs.



Ícone punk, Sex Pistols tem como maior sucesso ‘God save the Queen’

Crédito: Divulgação

Segundo o periódico britânico, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres (Locog) agora busca o The Clash, considerado um dos grupos mais importantes do punk mundial, para se apresentar. O sucesso ‘London Calling’ é uma das músicas mais associadas à cidade da próximas Olimpíada, mas a banda se separou em 1986 após diversas brigas entre seus integrantes, e o líder Joe Strummer morreu em 2002.

Artistas como Paul McCartney, Rolling Stones e Elton John devem estar presentes na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres-2012. A expectativa do Locog é que a festa seja acompanhada por mais de 750 milhões de pessoas em todo o mundo.