'Seven Deadly' traz o UFO despretensioso e agradável

Marcelo Moreira

Fazer rock com prazer aos 60 anos de idade e sem ter de dar muitas satisfações não é para qualquer banda. Os ingleses do UFO, ícone do hard rock dos anos 70, ignora as dificuldades de mercado e a crescente queda nas vendas de música para trazer mais um pouco de música bem feita e agradável com o seu novo álbum, “Seven Deadly”, recém-lançado.

Berço de grandes guitarristas e de intermináveis confusões e brigas internas, o grupo sempre consegue sair das trevas e ressurgir com força. “Conseguimos encontrar paz e tranquilidade desde o álbum passado e estamos em uma fase de boas ideias. Esse álbum é uma amostra disso”, disse Andy Parker, o baterista, ao site inglês Powerline.

Sem o baixista e fundador Pete Way, ainda se recuperando de problemas de saúde ligados a excesso de bebidas e drogas, o quarteto atual evitou modernizar demais o som de seu hard rock poderoso, assim como havia feito em “The Visitor”, de 2009.

As guiarras de Vinnie Moore e Paul Raymond (também tecladista) estão mais limpas e mas pesadas, mas nada que afete a sonoridade característica setentista do grupo. O vocalista Phil Mogg está mais contido, menos incisivo, talvez em razão dos anos de cantoria veloz e berrada. Neste seu modo um pouco diferente de cantar, Mogg mostra bastante versatilidade e bom gosto, sem ligar para a busca desenfreada de timbres mais altos ou graves forçados.

Com o baixo dividido nas gravações entre Raymond, Moore e o convidado Lars Lehmann, o que temos é um “Seven Deadly” coeso e sem excessos, mas bluesy do que nunca, com músicas bem simples e agradáveis. A produção enxuta de Tommy Newton ajuda a ressaltar basicamente as linhas melódicas e fraseados bem construídos de pauladas como “Fight Night” e “The Last Stone Rider”, assim como em preciosidades como “Other Men’s Wives”.

Criada em 1969 por Way e Mogg, o UFO teve a sua melhor fase entre 1972 e 1979, quando contou com o guitar hero alemão Michael Schenker e gravou suas melhores músicas, como “Lights Out”, “Doctor, Doctor”, “Too Hot to Handle” e “Rock Bottom”.

Schenker ainda voltaria duas vezes para o grupo entre 1995 e 2005, mas as constantes brigas e discussões nunca deixaram a formação clássica se reunir novamente para mais do que um álbum de estúdio.

Longe das derogas e da bebida há quase dez anos, o guitarrista alemão continua fazendo shows e lançando seus álbuns – esteve no Brasil duas vezes desde 2009. Seu próximo álbum, a ser lançado no final do ano, terá Pete Way como convidado especial.

