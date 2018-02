Sesc Consolação promove shows em homenagem a John Lennon

Pedro Antunes – Jornal da Tarde

Régis Damasceno tinha 9 anos. Dividia o quarto com os irmãos, em Fortaleza, quando seu pai abriu a porta e lhes deu a notícia. Todos ficaram com os olhos cheios d’água e choraram muito. Era 8 de dezembro de 1980. John Winston Ono Lennon estava morto, aos 40 anos. Damasceno cresceu inspirado pela obra dos Beatles. Eles sempre foram sua referência.

Para o músico, o Abbey Road é sua primeira lembrança. Hoje, aos 39 anos, é guitarrista da banda Cidadão Instigado. Nas passagens de som, ele, Rian Batista (baixo) e Clayton Martin (bateria) sempre tocavam repertório dos Beatles como curtição. Em 2008, fundaram o The Mockers, uma banda que toca as música dos garotos de Liverpool, sem fazer cover.

A escolha pelos The Mockers era quase óbvia para homenagear os 70 anos que John Lennon completaria em 2010 e em memória aos 30 anos de sua morte. Mas nem tanto. “Nunca gostei muito do trabalho solo do John. Achei ele meio relapso com seus discos. Cada um tinha umas quatro músicas boas. Dá uma boa coletânea”, explica.

A banda é um das integrantes do projeto “O Sonho Não Acabou”, organizado pelo Sesc Consolação, que começa hoje. Ao lado dos The Mockers, foram chamados o Vanguart e as cantoras Stela Campos e Laura Lavieri. Cada um com uma influência diferente. Serão quatro dias de apresentações, todas gratuitas.

Em cada uma delas, uma banda tocará na íntegra um disco solo de Lennon. O que nos traz de volta ao problema de Damasceno com o trabalho individual do ex-Beatle.

DIVIRTA-SE

O Sonho não Acabou – Especial Lennon –

SESC Consolação – Convivência. R. Dr. Vila Nova, 245. Tel.: 3234-3000. Grátis.

Dia 7 de setembro, 15h – Vanguart – “Imagine” (1971)

Dia 8 de setembro, 19h30 – The Mockers – “Double Fantasy” (1980)

Dia 9 de setembro, 19h30 – Stela Campos – “Plastic Ono Band” (1970)

Dia 10 de setembro, 19h30 – Laura Lavieri – “Wall and Bridges” (1974)

