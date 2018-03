Sepultura divulga capa e lista de faixas de novo álbum

Flávio Leonel – do blog Roque Reverso

Depois de revelar, em julho, o extenso nome de seu novo álbum, o Sepultura divulgou a capa e a lista de faixas do disco, que tem o dia 25 de outubro como data de lançamento. “The Mediator Between the Head and Hands Must be the Heart” terá 10 faixas, além de duas músicas bônus.

A capa do novo trabalho foi criada pelo artista brasileiro Alexandre Wagner, que é de Belo Horizonte. Foi feita por meio da técnica de desenho a carvão e tentou captar o espírito do novo disco.

“The Mediator Between the Head and Hands Must be the Heart” é inspirado pelo clássico filme “Metrópolis”, de 1927, do cineasta austríaco Fritz Lang.

O novo álbum aguardado álbum tem previsão de lançamento mundial por meio da Nuclear Blast Records. No Brasil, o lançamento ficará a cargo da gravadora Substancial Music.

Destaque para as duas músicas covers que o Sepultura trará no disco. Na lista normal de faixas, banda executará “Da Lama ao Caos”, de Chico Science & Nação Zumbi. Na parte do bônus, o grupo escolheu a música “Zombie Ritual”, do Death.

Veja abaixo a lista de faixas do novo álbum do Sepultura:

1. Trauma of War

2. The Vatican

3. Impending Doom

4. Manipulation of Tragedy

5. Tsunami

6. The Bliss of Ignorants

7. Grief

8. The Age of the Atheist

9. Obsessed

10. Da Lama ao Caos

————–

Bônus

Stagnate State of Affairs

Zombie Ritual