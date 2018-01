A banda Sepultura anunciou hoje o adiamento de dois shows marcados para o Rio Grande do Sul em março. O show que deveria acontecer no dia 14 de março, no Bar Opinião, em Porto Alegre, foi adiado para o dia 22 do mesmo mês. Já o de Passo Fundo, no dia 15, será realizado dia 23. O comunicado foi feito pelo vocalista da banda, Derrick Green,por meio de um vídeo postado no YouTube, afirmando que não poderia estar presente no país durante esse período.

