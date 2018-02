Sepultura abraça a causa ambiental e fará shows com orquestra

Marcelo Moreira

A banda Sepultura foi mordida pela tentação e deciciu gravar com uma orquestra, a exemplo do que fez na Virada Cultural Paulistana de 2011. Os quatro integrantes anunciaram que deverão fazer uma série de concertos no início do segundo semestre de 2012, como parte de uma ampla campanha nacional de replantio de árvores de pau-brasil, matéria prima para a fabricação de arcos de instrumentos de corda.

O engajamento do Sepultura para a preservação do pau-brasil começou durante as filmagens do documentário “Sepultura”, da InterFace Filmes.

O diretor do filme, Otavio Juliano apresentou o projeto para Andreas Kisser, guitarrista da banda, que encampou oa ideia e se encarregou de convencer os companheiros. A série de concertos em prol do pau-brasil será filmada para posterior lançamento de um DVD.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o site da banda, a cada concerto realizado, mil mudas de pau-brasil serão replantadas pelo Instituto Verde Brasil em áreas de preservação ambiental, uma iniciativa prática de desenvolvimento sustentável.

Na Virada Cultura de São Paulo, em abril de 2011, o concerto “Sepultura e Orquestra Experimental de Repertório” do maestro Jamil Maluf, levou quase 10.000 pessoas para o palco do parque da Luz, recorde no palco destinado as orquestras. A mesma orquestra foi a escolhida para a série de concertos.

“Esse é um projeto grandioso, que faz parte de algo bem maior, e nos insere no tema preservação ambiental com toda a força. A banda abraçou a ideia e esperamos que a repercussão contagie o meio musical”, afirmou Kisser recentemente, em um dos eventos de lançamento do novo álbum da banda, “Kairos”.