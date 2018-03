'Sempre sentirei falta do The White Stripes', diz Jack White

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Enquanto trabalha na divulgação do seu primeiro trabalho solo, Blunderbuss, Jack White em entrevista Esquire, disse que sempre vai sentir saudades do seu primeiro grupo, o White Stripes.

Questionado se sentira falta da banda disse: “Sim, eu sempre sentirei falta do White Stripes. Meu pai está morto; e isso é como perguntar: ‘Você sente falta do seu pai?’. É claro que sim, sempre vou sentir. Como não poderia?”.

Não foi apenas isso. White atacou o mundo das celebridades na entrevista. “O objetivo da celebridade moderna é fazer você virar o mais baixo denominador comum. ‘Ei, eu sou apenas um cara como você, gosto de cerveja, de futebol americano’. Especialmente nos reality shows, você vê gente indo longe a ponto de se fazer de tolo só pra se provar”.



A dupla Meg e Jack. (AP)

FIM DO WHITE STRIPES

Em fevereiro de 2011, a banda anunciou o fim das suas atividades. A revelação foi dada pela dupla no site oficial da banda. Sem revelar o motivo do fim do grupo, a dupla agradece os fãs e diz que a banda agora é do público.

“O The White Stripes não pertence mais a Meg e Jack. O The White Stripes pertence agora a você e você pode fazer com eles o que quiser. A beleza na arte e na música é que ela pode durar para sempre se as pessoas quiserem. Obrigado por compartilharem essa experiência. O seu envolvimento jamais será esquecido por nós e somos realmente gratos por isso”.

A banda das cores vermelha, branca e preta só teve seu som mundialmente conhecido em 2001, com seu terceiro álbum, White blood cells. Fell in love with a girl e Dead leaves and the dirty ground são alguns sucessos desse trabalho.

Em 2004, a dupla fez bonito e ganhou prêmio. Naquele ano, Jack White e Meg White lançaram seu trabalho de maior sucesso: Elephant. Com esse disco que conta com hits como The hardest button to button, I just don’t know what to do with myself e Seven nation army a dupla ganhou o Grammy de melhor álbum de rock alternativo.