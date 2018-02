Sem fazer shows, Metallica diz que não consegue pagar as contas

Luciano Borborema – Território Eldorado

O salário anda curto até para os integrantes do Metallica. Em entrevista à revista Rolling Stone, o guitarrista Kirk Hammett disse que não pode parar de fazer shows por não ganhar o suficiente com discos.

“Os tempos em que podíamos parar por dois anos não existem mais. Antes, a gente podia fazer isso porque ganhávamos bastante dinheiro com os direitos dos discos. Agora, você lança um álbum, e raramente ganha dinheiro com isso. Não é como era antes, em que você recebia um cheque a cada três meses”, explica.

“Temos atuado como uma banda de shows, vamos lá e tocamos, tocamos, tocamos. Mas, hoje em dia, essa é uma atividade que gostaríamos de fazer com menos frequência. Queríamos passar mais tempos com nossas famílias. Mas, sabe, as coisas são como são, não podemos mudar isso”, disse ainda Hammett. A banda está em turnê pela Europa com o show do álbum “The Black Album”, lançado pela banda em 1991.

Kirk Hammett. (Leonardo Soares/AE)