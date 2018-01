Sem Axl Rose, integrantes do Guns N' Roses farão show em Florianópolis

do Território Eldorado

Enquanto o Guns N’ Roses de Axl Rose não volta aos palcos, banda retoma shows em março na Austrália, os outros integrantes do grupo estarão no Brasil para apresentar projeto alternativo.Estão de malas prontas para chegar ao país o tecladista Chris Pitman, o baterista Frank Ferrer e Ron “Bumblefoot Thal, guitarrista solo do Guns.

A apresentação será em Jurerê Internacional, em Florianópolis. Os músicos devem fazer uma mistura de música eletrônica e rock com vários clássicos do Guns N’ Roses, Led Zeppelin, Ramones, Sex Pistols e Jimi Hendrix.

SERVIÇO:

Projeto Blowout em Florianópolis

Dia dia 22 de fevereiro, à 0h

Posh Club – Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 2.500, Jurerê Internacional

Ingressos: R$ 100 (mulher) e R$ 300 (homem)