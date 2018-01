Segunda edição do cruzeiro do Yes tem atrações reveladas

Marcos Bragatto – site Rock em Geral

A segunda edição do “Cruise to the Edge”, o cruzeiro marítimo do Yes, já tem a programação definida. Além do veterano grupo britânico, que usa essa modalidade de turnês desde março desse ano (saiba mais), estão na entre as atrações Marillion, Queensryche, Steve Hackett and Genesis Revisited, Tangerine Dream, Renaissance, Patrick Moraz e Premiata Forneria Marconi.

Cada uma das bandas deve fazer um show, mas muitas tocarão duas ou mais vezes, como é comum em cruzeiros temáticos, nas cinco noites e cindo dias em que o navio vai circular pelo Caribe. A partida acontece no dia 7 de abril de 2014, em Miami.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Passageiro de luxo, o designer Roger Dean, que assina boa parte do material gráfico de toda a careira do Yes, incluindo capa, encartes e cartazes, vai circular entre os fãs, contando suas histórias e fazendo desenhos na hora. É dele o visual emprestado ao site oficial da empreitada marítima.

Tudo isso sai por ingressos salgados que variam entre US$ 799 e US$ 6598 (algo entre R$ 1900 e R$ 15700), e as vendas começam na próxima quinta, dia 29. Os preços incluem cabine, refeições e bebidas, além de – claro – acesso aos shows. Clique aqui para ver a programação completa e saiba tudo sobre o “Cruise to the Edge”.

Não se sabe se o Yes vai manter o repertório da turnê mais recente, na qual toca a íntegra de três de seus discos mais representativos – “The Yes Album” (1971), “Close To The Edge” (1972) e “Going For The One” (1977) – que passou recentemente pelo Brasil; veja como foi no Rio.

Mas o grupo seguramente não deve passar pela saia justa do ano passado, quando o atual vocalista, Jon Davison, foi proibido de tocar com seu grupo de origem, Glass Hammer, também na programação do Cruzeiro (veja os detalhes). A proibição teria partido do baixista Cris Squire, que hoje é o manda-chuva no Yes.

Desde fevereiro do ano passado Jon Davison substitui Benoit David no Yes. David havia entrando no lugar de Jon Anderson, o cantor original do grupo, quando este se recuperava de problemas pulmonares, em 2009, e gravou com o grupo o álbum “Fly From Here” (saiba mais).

Completam a formação atual Steve Howe (guitarra), Chris Squire (baixo), Alan White (bateria) e Geoff Downes (teclados). Clique aqui para saber mais sobre o vai e vem de integrantes na banda.