'Secos e Molhados' completa 40 anos e será relançado por artistas

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

Capa do clássico disco – Divulgação

Um dos clássicos discos da música brasileira, que marcou a carreira do Secos e Molhados, será relançado na voz de mais de 10 artistas e bandas nacionais.

Secos e Molhados está completando 40 anos em 2013 e sairá com novo nome: Armazén 73, em alusão ao ano de lançamento do disco que terá as 13 faixas originais revisitadas cada uma por um grupo ou músico diferente.

Entre eles estão A Banda Mais Bonita da Cidade, interpretando Assim Assado, tem também o cearense Daniel Peixoto cantando O Vira, e ainda a cantora baiana Nana, com uma bela versão de Rosa de Hiroshima, uma das músicas que mais ficou conhecida do disco original, depois de ter a letra tirada de um poema de Vinicius de Morais.

O melhor de tudo é que será possível baixar gratuitamente o disco completo no site www.rockinpress.com.br a partir do lançamento, que estava previsto para às 10 horas desta quinta-feira (29).