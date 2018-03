Sebastian Bach: fãs já podem trocar ingressos comprados pela internet

da equipe Combate Rock



Cantor se apresenta em São Paulo e Porto Alegre

Os fãs que garantiram presença, pela internet, no show que Sebastian Bach, ex-vocalista do Skid Row e atualmente em carreira solo, realiza no próximo dia 14 de abril, em São Paulo, poderão trocar seus ingressos diretamente nas bilheterias do Carioca Club, entre 12 e 16 de março, diariamente das 9h30 às 20h. Pensando na comodidade do público, a produtora Dark Dimensions tomou essa atitude para evitar longas filas e facilitar a entrada na casa.

Os documentos necessários para retirada dos ingressos são: RG original, e-mail de aprovação enviado pelo Pagamento Digital. Importante que a retirada só poderá ser feita pelo titular da compra ou pessoa autorizada pelo mesmo, no ato da compra.

Após o dia 16, a retirada será realizada somente no dia do evento. O Carioca Club fica na Rua Cardeal Arcoverde, 2.899.

Vale a pena lembrar que, ainda restam entradas para a segunda performance do artista na capital paulistana que acontece no dia 17 de abril. O valor dos ingressos custam entre de R$ 75,00 (pista estudante) à R$ 200,00 (camarote) e continuam à venda pela internet: http://darkdimensions.webstorelw.com.br

Sebastian Bach desembarca no país para shows em São Paulo (14 e 17/04 – Carioca Club) e Porto Alegre (15/04 – Opinião). Os ingressos para o primeiro show na capital paulistana estão esgotados.