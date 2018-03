Sebastian Bach fará show extra no Brasil

da equipe Combate Rock

Sebastian Bach, ex-vocalista do Skid Row, fará um show extra em São Paulo devido à grande procura por ingressos para então show único na cidade. A produtora Dark Dimensions agendou a segunda performance para o próximo dia 17 de abril, no Carioca Club. A primeira exibição do artista na capital paulistana acontece no dia 14 de abril. Os valores das entradas permanecem iguais e variam entre de R$ 75,00 (pista estudante) à R$ 200,00 (camarote). Os ingressos para o show extra já estão à venda pela internet (http://darkdimensions.webstorelw.com.br).

O frontman mostra a turnê de seu mais recente trabalho, “Kicking & Screaming”, que vendeu 6,600 cópias nos EUA logo na primeira semana de seu lançamento e alcançou a 73° posição no chart The Billboard 200.

No repertório, além de músicas novas, o cantor relembra sucessos que marcaram a sua carreira ao lado do Skid Row como as clássicas “Slave to the Grind”, “Piece of Me”, “18 and Life”, “Monkey Business”, “I Remember You”, “Youth Gone Wild” e outras. Sebastian Bach também se apresenta, no dia 15 de abril, no Bar Opinião, em Porto Alegre.

A última vez que Bach veio ao Brasil foi como banda de abertura para o Guns ‘N’ Roses no ano passado. A primeira passagem foi durante o festival Hollywood Rock.

Serviço SP

Kicking and Screaming World Tour

Data: 14 de abril de 2012 – sábado Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2.899

Hora: 19h30

Abertura da casa: 18h

Banda de abertura: Madjoker

Ingressos: Pista estudante: R$ 75,00 | Pista Promocional Limitada: R$ 90,00 | Camarote estudante – ESGOTADO | Camarote: R$ 200,00

Pontos de Venda:

Ingresso Online : http://darkdimensions.webstorelw.com.br/ Galeria do Rock: Lojas Lady Snake e Rockland – Rua 24 de Maio – República Carioca Club: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros Imprensa: (13) 9161.6267

Serviço SP show extra

Data: 17 de abril de 2012 – terça-feira

Local: Carioca Club Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2.899

Hora: 21h30

Abertura da casa: 19h30

Banda de abertura: Madjoker

Ingressos: Pista estudante: R$ 75,00 | Pista Promocional Limitada: R$ 90,00 | Camarote estudante – R$ 100,00 | Camarote: R$ 200,00 Ingresso Online : http://darkdimensions.webstorelw.com.br/