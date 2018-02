Seal retorna mais pop e mais intimista

Da Redação – Território Eldorado

Conhecido por hits como “Kiss From a Rose” (parte da trilha sonora de Batman Forever) e “Crazy”, o cantor Seal lança nesta terça-feira, 28, seu sexto álbum: “Commitment” (Compromisso, em português).

Em entrevista concedida à Reuters, o artista afirmou que o disco inclui faixas que se referem desde a relacionamentos até a busca pelo sacrifício, passando por “escavações no meio da sujeira”. “Para poder escrever coisas que ecoam nas pessoas, é preciso escavar em determinados lugares”, disse.

Segundo o cantor, o álbum recebeu o nome de “Compromisso” porque este é um tema recorrente em seu cotidiano. “Os últimos sete anos da minha vida, desde que conheci minha mulher (Heidi Klum), têm sido de muito compromisso. Mas não é apenas em nossa vida pessoal. Há compromisso em meu trabalho. A equipe que está ao meu redor tem pessoas engajadas.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No entanto, na contramão do tema escolhido para o novo disco está “The Way I lie” (A maneira com a qual eu minto), que fala de desonestidade. Quando questionado sobre sua inclusão no repertório, Seal afirmou que o conteúdo foi inspirado em experiências passadas, que não fazem, necessariamente, parte de sua vida atual. “Mas elas com certeza me prepararam para a vida hoje.”

Na entrevista, Seal também falou sobre os quatro filhos que possui com Heidi e a influência deles em seu trabalho — na faixa “Secrets”, por exemplo, ele conta que há um trecho diretamente ligado à primeira filha, Lenni.

Ainda sobre a paternidade, o cantor afirmou que tornar-se pai o fez enxergar o mundo de um lugar completamente diferente. “Quando você olha o mundo pelo olhar dos seus filhos, você vê um mundo mais bonito”.