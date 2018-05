Scott Stapp cancela shows no Brasil

Os shows que Scott Stapp, ex-vocalista do Creed, faria no Brasil a partir desta sexta-feira, 09, foram cancelados. Segundo a assessoria do evento, o cantor não se apresentará por motivos de saúde. Divulgação – Scott Stapp cancelou os shows por motivos de saúde

Os fãs que adquiriram ingressos para o espetáculo poderão pedir o dinheiro de volta nos pontos de venda da Tickets for Fun a partir de amanhã. Os shows em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto alegre devem ser remarcados para um futuro próximo.

Scott Stapp viria ao Brasil pela primeira vez e havia anunciado em seu perfil no Twitter que tocaria clássicos do Creed, além das canções de seu trabalho solo, e que o show não seria acústico. O cantou lançou apenas um disco sem a banda, The Great Divide, em 2005.

Detalhes sobre o estado de saúde do cantor não foram revelados. O artista também não se pronunciou sobre o cancelamento das apresentações.

Mais informações: 4003-6464 ou sac@ticketsforfun.com.br