Scorpions voltará ao Brasil para show em SP em 20 de setembro

Flávio Leonel – Roque Reverso *

Lembra daquela turnê que passou pelo Brasil em 2010 e estava sendo considerada a última do Scorpions na extensa carreira de mais de 45 anos do grupo? Pois bem…Eis que a grande banda alemã de hard rock não só deu sequência aos shows nos anos seguintes como também confirmou nova vinda ao País, mais precisamente em São Paulo, no dia 20 de setembro, quando se apresentará no Credicard Hall, pela ”Final Sting Tour 2012″.

De acordo com a Time For Fun, que organizará o show em conjunto com a Top Link Music, a pré-venda de ingressos (exclusiva para clientes Credicard, Citibank e Diners) acontece entre os dias 15 e 21 de fevereiro, na internet (www.ticketsforfun.com.br), pelo telefone 4003-5588, na bilheteria oficial do show e nos demais pontos de vendas espalhados pelo Brasil, que cobram taxa de conveniência. Para o púbico em geral, os ingressos começam a ser vendidos em 22 de fevereiro, nos mesmos pontos de venda.

Os valores dos ingressos (veja abaixo) estão, para variar, cada vez mais salgados. O preço para a pista normal, por exemplo, está saindo por R$ 280,00. Para a famigerada pista premiu, nada menos que R$ 600,00!!!

PREÇOS DE INGRESSOS NORMAL ½ ENTRADA CAMAROTE I R$600,00 R$300,00 CAMAROTE II R$500,00 R$250,00 PISTA PREMIUM R$600,00 R$300,00 PISTA R$280,00 R$140,00 PLATÉIA SUPERIOR I R$200,00 R$100,00 PLATÉIA SUPERIOR II R$180,00 R$ 90,00 PLATÉIA SUPERIOR III R$140,00 R$ 70,00 VISÃO PARCIAL (PLATÉIA SUPERIOR) R$120,00 R$ 60,00

Para comemorar a volta do Scorpions ao Brasil, o Roque Reverso descolou dois vídeos do YouTube. Fiquem com os clássicos “Rock You Like a Hurricane” e “Big City Nights”.

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.