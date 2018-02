Scorpions em São Paulo: a competência de sempre

do blog Roque Reverso

Depois de dois anos, o Scorpions voltou a São Paulo para duas concorridas apresentações no Credicard Hall. A banda alemã de hard rock esteve na casa de shows da capital paulista nos dias 20 e 21 de setembro para exibições que fazem parte da “Final Sting Tour 2012″.

Foi o terceiro show da turnê neste ano no Brasil. No dia 11, o grupo já havia se apresentado em Belo Horizonte, no Chevrolet Hall, com um cenário bastante parecido, conforme a imprensa presente: fãs dedicados, casa cheia e mais uma grande demonstração de que não há idade que impeça uma banda de fazer um grande espetáculo de rock n´roll.

No repertório tocado em São Paulo, grandes clássicos de um grupo que há tempos já escreveu seu nome na história do rock. O set list seguiu o que já era esperado e foi bastante parecido com o de Belo Horizonte.

No segundo show paulistano, por sinal, tudo foi praticamente idêntico, com a exceção da música “No One Like You”, do clássico álbum “Blackout”, de 1982. Ele foi tocada no bis. Na primeira apresentação de São Paulo, a diferença ficou com a execução de “Rhythm of Love”, que faz parte do disco “Savage Amusement”, de 1988.

Quanto ao restante do set list, mais uma vez, não ficaram de fora os sucessos quase que fixos do repertório, como “Holiday”, “Big City Nights”, “Still Loving You” e “Rock You Like A Hurricane”, entre outras grandes músicas.

Talvez uma ausência sentida nos 3 shows pelo Brasil foi a ótima ”Bad Boys Running Wild”, que esteve presente na turnê “de despedida” que o grupo fez pelo País em 2010. Mas, com uma carreira tão extensa quanto a do Scorpions, sempre algum hit acaba ficando de fora.

Antes da apresentação da sexta-feira, no Credicard Hall, dois músicos do Scorpions estiveram presentes, durante o dia, na Expomusic 2012, no Expo Center Norte. O guitarrista Matthias Jabs e o elétrico baterista James Kottak agitaram os corredores da tradicional feira durante o primeiro dia em que o evento foi aberto ao público em geral.

O Roque Reverso não esteve presente nas apresentações em São Paulo, mas, como nunca deixa seus leitores na mão, descolou alguns presentinhos. Além do set list e das fotos oficiais dos fotógrafos M.Rossi e Rafael Koch Rossi, cedidas pela Time For Fun, fique com três vídeos encontrados no YouTube.

Para começar, duas músicas tocadas no dia 20: a sempre ótima instrumental “Coast to Coast” e a grande “Big City Nights”. Para fechar, a sempre presente “The Zoo”, executada no dia 21.