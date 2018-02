Saxon é a atração do metal em SP nesta terça

Marcelo Moreira

Ele já viu Motorhead e Metallica abrirem para sua banda na Inglaterra e nos Estados Unidos, assim como Def Leppard. É um dos vocalistas mais cultuados do heavy metal, mas viu gigantes como Iron Maiden e Judas Priest tomarem a frente. Só que nada disso incomoda Paul “Biff” Byford, o líder do Saxon, a banda que impulsionou a New Wave of British Heavy Metal em 1979, ao lado do Maiden. “São 37 anos de carreira sem interrupção, tocando no mundo inteiro. Como posso reclamar disso?”, afirmou em entrevista recente ao site inglês Blabbermouth.

O Saxon volta ao Brasil após um ano e meio e toca nesta terça-feira em São Paulo. Deveria ter vindo antes, mas foi uma das primeiras bandas a desistir do fracassado Metal Open Air, marcado pára abril de 2012 em São Luís (MA). Revigorado e divulgando um novo álbum, o recém-lançado “Sacrifice”, o grupo quer apagar a má impressão deixada pelo cancelamento anterior e promete um show intenso e pesado.

A julgar pelas vezes anteriores, é isso o que podem esperar os fãs. A primeira vez no Brasil foi somente em 1997. com shows em São Paulo, Santos e Curitiba, mas foi de longe a melhor passagem do quinteto por aqui. No antigo Palace, em São Paulo, foram duas horas e 45 minutos de peso e empolgação, com o vocalista rasgando o set list e atendendo no bis aos pedidos dos espectadores.

A lista de clássicos é imensa: “Crusader”, “Dallas 1 PM”, “Heavy Metal Thunder”, “Wheels of Steel”, “Denin and Leather”, “Princess of the Night”, “Eagle Has Landed”, “20.000 Feet”… Mais do clássico, o Saxon é um monumento do rock pesado. Imperdível.

Serviço

Saxon em São Paulo

Quando: terça-feira, 26 de março de 2013

Onde: A Seringueira – Avenida Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda

Quanto:

Pista: R$ 90 (meia-entrada), R$ 150 (promocional) e R$ 180 (inteira)

Camarote/mezanino: R$ 140 (meia-entrada), R$ 230 (promocional) e R$ 280 (inteira)

Horário: portões abrem às 19h30; show está marcado para 21h

Venda online: www.ticketbrasil.com.br