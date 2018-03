Saxon brilha em São Paulo e mostra a essência do rock pesado

Paulo Roberto Lins – especial para o Combate Rock

Quando uma banda como o Saxon toca em São Paulo da forma como tocou no sábado 22 de outubro no HSBC Brasil, não resta outro sentimento senão o de vergonha pela edição porca do Rock in Rio 2011. Enquanto o rock de verdade ficou confinado a uma boa, mas pequena casa noturna paulista, artistas sem o menor comprometimento e se amenor qualidade desfilaram sua incompetência pelos palcos cariocas.

O quinteto inglês veterano da cena metálica dos anos 70 e 80 finalmente aportou no Brasil após dois cancelamentos estranhos e revoltantes nos últimos seis anos. E pisaram no palco dispostos a reparar o insulto com heavy metal da melhor qualidade. Por mais que seja óbvio afirmar que foi um dos grandes shows do ano, eu não tenho medo de afirmar: foi o melhor de 2011 até agora, ao lado do Motorhead no primeiro semestre.

Com domínio absoluto do palco e exímia execução, abriram com a veloz e pesada “Hammer of the Gods”, do último álbum, “Call to Arms”, para emendarem sem respiro “Heavy Metal Thunder”, classicaço dos anos 80. A noite estava ganha.

A antiga e veloz “Never Surrender” não deixou o clima cair, assim como a nova “Chasing The Bullet”, que preparou a porrada de “Motorcycle Man”. Quem imaginava que aqueles quase sessentões não teriam pique para continuar naquele ritmo foi surpreendido com uma sequência esplendorosa: “Back in ’79”, “And The Bands Played On”, “Mists Of Avalon”,” “Demon Sweeney Todd”, brilhante música do álbum “Into the Labyrinth”, e o grande momento do show, a sinfônica e épica “Call To Arms”.

A partir de então foi um desfile só de clássicos e hites: “Dallas 1 P.M.”, “Rock ‘n’ Roll Gipsy”, “Denin And Leather”, “20.000 Ft” e os hinos “Wheels Of Steel”, “Crusader”, “747 (Strangers In The Night)”, “Power And The Glory”, as três últimas no primeiro bis, fechando com a pop mas pegajosa “Ride Like The Wind”.

O encerramento teve simplesmente “Strong Arm Of The Law” e “Princess Of The Night”, que fazem com que o Saxon nada deva em termos de hits ao Iron Maiden ou ao Metallica, por exemplo.

Um show bom é aquele que não precisa ser perfeito. Basta ser insano e energético. O Saxon mostrou profissionalismo e muta competência, mas o que chama a atenção é que os músicos estavam se divertindo no palco, estavam curtindo mesmo estar ali, assim como o Metallica no Rock in Rio e como o Machine Head em São Paulo neste mês de outubro. O Saxon é o maior exemplo que o Guns N’ Roses poderia ter.

Lista de músicas:

1. Hammer of the Gods

2. Heavy Metal Thunder

3. Never Surrender

4. Chasing the Bullet

5. Motorcycle Man

6. Back in ’79

7. And the Bands Played On

8. Mists of Avalon

9. Demon Sweeney Todd

10. Call to Arms

11. Dallas 1 PM

12. Rock ‘n’ Roll Gypsy

13. Rock the Nations

14. Battle Cry

15. When Doomsday Comes (Hybrid Theory)

16. Denim and Leather

17. 20,000 Ft

18. Wheels of Steel

Bis 1:

19. Crusader

20. 747 (Strangers in the Night)

21. Power and the Glory

22. Ride Like the Wind

bis 2:

Solo – Baixo

23. Strong Arm of the Law

24. Princess of the Night