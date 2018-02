São Paulo terá edição do Lollapalooza em 2012

estadão.com.br

SÃO PAULO – Foi confirmado nesta segunda-feira, 4, que o Brasil terá pela primeira vez sua versão do Lollapalooza. De acordo com a Geo Eventos, o festival deve acontecer nos dias 7 e 8 de abril de 2012, no Jockey Club de São Paulo.

Jotabê Medeiros/AE Em abril deste ano, edição chilena atraiu cerca de 100 mil pessoas

Em abril deste ano, pela primeira vez desde o seu surgimento, o festival foi realizado fora dos Estados Unidos. A edição latino-americana, em Santiago, no Chile, atraiu cerca de 100 mil pessoas e trouxe Flaming Lips, Cat Power, Kanye West e outros.

Chicago. O festival, criado em 1991, acontece desde 2005 na cidade de Chicago. Segundo a empresa que confirma a vinda do evento ao Brasil, mais informações sobre o Lollapalooza em São Paulo (como as atrações, por exemplo) serão divulgadas somente após a realização da edição nos EUA.

Entre 5 e 8 de agosto, a versão norte-americana deve receber mais de cem bandas, entre elas Coldplay, Arctic Monkeys, Beirut e Foo Fighters. The Kill e Cage The Elephant e o caçula de Bob Marley, Damien ‘Jr. Gong’ Marley, que se apresentaram na edição chilena do Lollapalooza, devem participar também do festival em Illinois.