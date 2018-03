São Bernardo terá festival gratuito de heavy metal neste sábado

Marcelo Moreira

O rock pesado brasileiro tem um grande teste amanhã, sábado, 17 de agosto, para ver se consegue mesmo atrair público. Começam amanhã a festividades de aniversário da cidade de São Bernardo do Campo (ABC, Grande São Paulo) e o heavy metal vai abrir as comemorações. Até terça-feira, dia 20 e aniversário da cidade, cada dia será dedicado a um gênero musical – os outros são samba, sertanejo e MPB.

Em um palco especial montado atrás do ginásio poliesportivo da cidade, na região da nobre avenida Kennedy, 13 bandas nacionais vão se apresentar gratuitamente durante todo o dia, a partir das 11h20, encerrando mais de 12 horas depois com um aguardado show da banda Ação Direta, de Santo André, veterana da cena brasileira, que estará lançando seu mais novo álbum, “World Freak” Show, com as participações especiais de Eduardo Nicolini, baterista da Voodoopriest, Gigante e Wagner, integrantes do Et macaco.

É bom prestar bem a atenção: é um evento gratuito, com 13 bandas nacionais, algumas novatas e outras com mais de 15 anos de carreira e trabalho de alta qualidade, como o Necromancia, também do ABC. Completam o time de atrações Eyes of Beyond, Necromesis, Guillotine, Souldier, Woslom, Bioface, Depressed, Negative Control, Seventh Seal, Forka e Panzer.

O local do show foi transferido nesta semana para o futuro estacionamento da Universidade Federal do ABC. O Paço Municipal de São Bernardo, local comumente usado para shows e comemorações – e muito bem servido de linhas de ônibus e trólebus – não poderá ser mais palco deste tipo de evento devido à entrada em vigor de uma lei que restringe o uso do local. Vai atrapalhar um pouco o acesso ao festival de heavy metal, mas nada que inviabilize o evento.

Com equipamento de qualidade e local grande e aberto para a realização do festival, as bandas não terão do que reclamar. E o público poderá, finalmente, ver um grande evento musical gratuito, com bandas boas e que estão ralando há algum tempo. Não haverá desculpas de que “o preço está alto para ver bandas desconhecidas”, como infelizmente está sendo comum escutar por aí.

Serviço:

Palco Metal – Aniversário de São Bernardo do Campo

Com as bandas :

– EYES OF BEYOND

– NECROMESIS

– GUILLOTINE

– SOULDIER

– WOSLOM

– BIOFACE

– DEPRESSED

– NEGATIVE CONTROL

– SEVENTH SEAL

– FORKA

– PANZER

– NECROMANCIA

– AÇÃO DIRETA

Data: 17/08/2013

Início: À partir das 11:20 hs

Local: Estacionamento atrás do Ginásio Poliesportivo – Avenida Kennedy, 1.155, Bairro Anchieta, São Bernardo do Campo/SP

Entrada Franca.