Santo André resgata o importante projeto Rock in Rua

Marcelo Moreira

Um dos projetos culturais mais interessantes do Estado de São Paulo está sendo resgatado no coecinho deste ano. Após quatro anos de uma administração desatrosa, o novo prefeito de Santo André, Carlos Alberto Grana (PT), decidiu retomar os projetos de revitalização da Vila de Paranapiacaba, patrimônió histórico brasileiro que foi abandonado pela gestão anterior, de Aidan Ravin 9que tinha sido eleito pelo PTB), e resgatar o Rock in Rua.

O projeto musical roqueiro foi um dos pontos altos da cultura do ABC paulista nos anos 90 e começo de 2000, tendo o auge nas administrações andreenses de Celso Daniel, prefeito petista assassinado em 2002.

A partir do dia 27 de janeiro, o projeto volta com tudo, iniciativa em uma parceria com a rádio UOL 89FM e o Vol.4 Rock Bar. A primeira edição será realizada a partir das 13h, na rua Maranguape, Vila Curuçá. Participarão as bandas Forka, Locomotrio, Zumbiphonicos, Metal Restless e Midnightmare. A via será interditada para realização do evento, com cobertura de 20m para o público, e a entrada é gratuita.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“O projeto dará apoio e visibilidade para bandas amadoras da cidade”, explicou Raimundo Salles, secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo ao portal da própria prefeitura. O festival será mensal e circulará por vários pontos de Santo André.

“Precisamos de novas bandas, queremos dar espaço não só para grupos consagrados”, disse Júnior Camargo, diretor executivo da UOL 89FM, revelando que a parceria da rádio com Santo André é antiga.

Bandas que queiram participar devem enviar material para o e-mail cibele.rock@hotmail.com. Em fevereiro, os shows serão realizados no Parque da Juventude – que fica próximo ao estádio Bruno Daniel.