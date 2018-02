Santana convida Samuel Rosa para gravar versão espanhola de ‘Saidera’

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Saidera do álbum Siderado lançado pelo Skank no fim dos anos 90, vai ganhar uma versão espanhola e entrará no novo álbum do guitarrista Santana.

Samuel Rosa está em Las Vegas, nos Estados Unidos para trabalhar na faixa. A parceria começou a ser gravada nesta semana, e ainda não tem data para lançamento.

Tudo começou quando Santana pediu algumas indicações para sua gravadora, a Sony Music, de algumas músicas de artistas brasileiros e latino-americanos.

O guitarrista gostou tanto da música do Skank que convidou Samuel Rosa para gravar a versão em espanhol da canção. A gravação acontece no Odds On Recording Studios.

De acordo com nota no site oficial do Skank, o produtor Lester Mendez conversou muito com o vocalista do Skank sobre a base da música antes de iniciarem a gravação. E Santana acompanhou cada detalhe e está “vibrando muito com o andamento do trabalho”. Saiba mais no site do Skank.