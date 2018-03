Sampa Music Festival 10 A Banca, CPM 22, Gloria, Rancore, Deny e Johnwayne

da equipe Combate Rock

Evento acontece no dia 6 de outubro, no Espaço Victory, em SP. Serão 12h ininterruptas de puro rock.

O Sampa Music Festival, considerado o maior festival independente de rock do Brasil, orgulhosamente celebra a sua décima edição. Sucesso de público e de critica, o evento organizado pelas agências Venus One e Sob Controle, terá um cast especial. Como já é de tradição, o Sampa Music reunirá, em dois palcos, as bandas que mais se destacam no cenário pop rock nacional, além de revelar os novos nomes do underground paulista.

Estão confirmadas as performances dos grupos:



A Banca (ex-Charlie Brown Jr.) que lança em setembro o novo álbum do Charlie Brown Jr. “La Família” pela Som Livre. Este disco tem 13 faixas, entre elas as já conhecidas “Meu Novo Mundo” e “Um Dia A Gente Se Encontra”. Recentemente, eles conquistaram a indicação da música “Meu novo mundo” como a música do ano no MEUS PRÊMIOS NICK 2013 e reuniu mais de 80 mil pessoas na Virada Cultural Paulista.

Atualmente o CPM 22 retoma a parceria com a Universal Music e é a mais nova atração do casting de artistas nacionais da gravadora. O primeiro projeto entre Universal Music, CPM 22 e XYZ Live, empresa responsável pelo gerenciamento da carreira da banda em conjunto com Alexandre Ramos, será um projeto acústico, que inclusive contou com a participação especial de Dinho Ouro Preto (Capital Inicial) que será lançado entre setembro e outubro deste ano.

Atração mais pedida pelo público de todas as edições do festival, a banda paulista retorna aos palcos do evento após completar dez anos de carreira e ser a única banda nacional a subir ao palco mundo do Rock in Rio 2011 no Dia do Metal. Sucesso do underground ao mainstream, o Gloria gravou seu primeiro DVD durante a oitava edição do festival e fará o show de lançamento no Sampa Music 10.

Ainda como destaque do festival se faz presente em seu line-up as bandas Rancore e Johnwayne. Para esta edição comemorativa, o festival recebe pela primeira vez uma atração internacional: a banda Deny, uma das sensações do rock argentino.

De acordo com a produção, com este line-up de peso, a intenção do Sampa Music Festival 10 é quebrar todos os records do evento. “Conseguimos reunir os principais nomes do cenário nacional e fizemos um grande investimento em estrutura visual e sonora para proporcionar um belo espetáculo”, explica Régis Renan, um dos idealizadores.

O Sampa Music Festival surgiu em 2009, com o intuito de revelar ao público o que há de novo no rock nacional enquanto curte os shows dos seus ídolos. “Participar de eventos como este é uma via de duas mãos, pois dá notoriedade para bandas desconhecidas que são muito boas enquanto a gente pode ver de perto o que está rolando na cena, além de confraternizar com os amigos que estarão no festival”, afirmou Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno.

Cerca de 200 atrações já passaram pelos palcos do festival. “Nosso objetivo sempre foi promover o encontro e a troca de experiências entre as novas bandas e aquelas que já faziam sucesso”, explica Régis Renan. Bandas como Fresno, CPM 22, Strike, Restart, Gloria, Forfun, são alguns dos nomes que marcaram o Sampa Music Festival. “É o maior festival do Brasil”, declarou o vocalista da banda Scracho, Diego, após se apresentar na quinta edição.

SERVIÇO SAMPA MUSIC FESTIVAL 10

A Banca, CPM 22, Glória, Rancore, Johnwayne e Deny (Argentina)

Data: 6 de outubro de 2013 (domingo)

Local: Espaço Victory

End: Rua Major Ângelo Zanchi, 825 – Penha (ao lado do Metrô Penha)

Hora: das 10 às 23 horas

Ingressos: R$ 30 a R$ 100 (ver tabela completa)

Classificação etária: Menores de 12 anos somente acompanhados do responsável

Abertura da casa: 1h antes do início do evento

Acesso para deficientes.

Site e para compras online: www.sampamusicfestival.com.br

Telefone para informações: (11) 5061-5878

– Não será permitida a entrada de pessoas portando qualquer tipo de alimento, bebidas e objetos cortantes. Chapelaria: R$ 5,00.

INGRESSOS: PREÇOS POR SETORES – Configuração: “Pista”

PREÇO ÚNICO

PISTA COMUM 1º lote (de 07 à 17/08): R$ 30,00

PISTA COMUM 2º lote (de 18/08 a 03/10): R$ 40,00

PISTA COMUM 3º lote (04 à 06/10): R$ 50,00

PISTA PREMIUM (lote único – apenas 100 ingressos): R$ 100,00

PONTOS DE VENDA:

SÃO PAULO

Galeria do Rock

Rua Vinte e Quatro de Maio, 62 – República – 1º andar – Loja 255 – Tel.: (11) 3361-6951

Sick’n’Silly Rock & Tattoo Store: Alameda Jaú, 1529 (esquina com a Rua Augusta) – Jardins / SP – Tel.: (11) 3081-3899

Ska Skate Rock – Loja 1: Rua Capitão Avelino Carneiro, 359 – Penha / SP – Tel.: (11) 2646-4988

Ska Skate Rock – Loja 2: Avenida Amador Bueno da Veiga, 2359 – Vila Esperança / SP – Tel.: (11) 4111-8810

SANTO ANDRÉ

Metal CD’s: Rua Dona Elisa Fláquer, 184 – Centro – Tel.: (11) 4994-7565

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Age Of Dreams: Rua Marechal Deodoro, 1754 – Loja 33 – 2º andar – Galeria “Z” – Centro

Tel.: (11) 7616-6861