Sammy Hagar admite retorno ao Van Halen

Roberto Capisano Filho

Um reunião que milhões de fãs gostariam de ver: Sammy Hagar de volta ao Van Halen. Essa possibilidade foi mencionada pelo próprio Hagar em entrevista ao serviço de informações Artisan News.

Segundo o músico, voltar a tocar com o Eddie Van Halen é uma coisa que vai acontecer em algum momento, é inevitável. “Algum dia Eddie vai acordar e dizer ‘Sinto falta de estar com amigos, como o Sammy’, ou ‘Eu adoraria tocar outra vez aquelas músicas'”, afirmou Hagar.

Na opinião de Hagar, Eddie e seu irmão, o baterista Alex, não têm escolha. “Ou eles têm o Sammy ou eles têm o Dave (Lee Roth). Eles não podem escolher outra pessoa. Já tentaram e não funcionou. É inevitável. Um dia eles vão ter que acertar isso comigo”, afirmou o atual músico do Chickenfoot.

Porém, Hagar não vê essa possibilidade tão próxima por enquanto. Ele se diz muito envolvido com o Chickenfoot, banda que conta com o também ex-Van Halen Michael Anthony, o baterista do Red Hot Chili Peppers, Chad Smith e o guitarrista Joe Satriani, e que está para lançar seu segundo álbum.

“Espero que eles (Van Halen) não me chamem na próxima semana ou no próximo mês. Estou muito ocupado agora que não largaria o Chickenfoot por nada. É a melhor coisa que já fiz. Eu amo essa banda.”

Ao mesmo tempo que o Chickenfoot finaliza seu novo trabalho, o Van Halen também prepara um novo trabalho cuja data de lançamento não foi divulgada ainda.

Seria muito bom que Hagar e Anthony também (por que não?) voltassem ao Van Halen. Afinal, desde a saída deles, a banda nunca mais foi a mesma. Nem o retorno de David Lee Roth conseguiu empolgar. Porém, resta torcer para que essa possível reunião, se concretizada, não torne inviável o Chickenfoot, talvez a melhor banda surgida nos últimos anos no rock mundial.